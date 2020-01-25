BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını depremzedelere bağışlayacak

6 saat önce

BB Erzurumspor yarın kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlayacak.

BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını depremzedelere bağışlayacak, System.String[]

BB Erzurumspor yarın kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlayacak.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, TFF 1. Lig'de yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor maçı hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlanacağını açıkladı. - ERZURUM

Balıkesirspor, Malatya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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