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BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını depremzedelere bağışlayacak
6 saat önce
BB Erzurumspor yarın kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
BB Erzurumspor yarın kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlayacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, TFF 1. Lig'de yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor maçı hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlanacağını açıkladı. - ERZURUM
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