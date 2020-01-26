BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından

7 saat önce

TFF. 1. Lig'in 19. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından, System.String[]

TFF. 1. Lig'in 19. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.


Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ikinci golü bulamadıkları için maç içerisinde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün maçtan önce zor bir maç olacağını biliyorduk. Balıkesirspor'un bize direnç göstereceğini de biliyorduk. Çünkü geçen hafta farklı bir mağlubiyet aldılar. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulamayınca strese giriyorsunuz. Direkten dönen toplarımız ve pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. Oyuncularım son dakikalar strese girdi. Kupada futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım vardı. Önemli olan 3 puandı diye düşünüyoruz. Hedefimiz Süper Lig oyuncularımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bu ligde rahat maç oynamak zor maalesef" dedi.


Balıkesirspor cephesi


Balıkesirspor Teknik Sorumlu Mehmet Nuri Adıgüzel geçen haftaki şok mağlubiyeti bu hafta oynadıkları oyunla atlattıklarını belirterek, "Biz Erzurumspor takımının şampiyonluğa oynadığını biliyoruz. Güçlü bir camia olduklarını biliyoruz. Ona göre hazırlanmıştık. Geçen hafta şok bir mağlubiyet aldık. Bugün o şoku atlatmış takım görünümündeydik. Ama maalesef hakemimin taraf tutması vardı. Maçın son dakikasında korner atmamız gerekirken aut atışı verdiler. Hakemler duygusal olmamalı. Bugün futbol oynamaya çalıştık. Arzu ettiğimiz şeylere engel olundu. Erzurumspor'un güçlü bütçesi ve kadrosu var. Onların galibiyetini kutluyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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