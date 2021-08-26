BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışmalarını sürdüren Erzurum ekibi koordinasyon antrenmanı için iki gruba ayrılarak çalıştı. Ardından mavi-beyazlı ekip dar alanda 5-2 top kapma ve taktiksel ağırlıklı minyatür çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

BB Erzurumspor, pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. - ERZURUM