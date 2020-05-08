BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: "Bu ortamda futbol oynanmaz" - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: 'Bu ortamda futbol oynanmaz' - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: "Bu ortamda futbol oynanmaz"

6 saat önce

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, 12 Haziran'da futbol liglerinin kaldığı yerden devam etmesi kararıyla ilgili olarak, "İnşallah bir sıkıntı yaşanmaz. Şunu söyleyeyim bu ortamda futbol oynanmaz" dedi.

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal:

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, 12 Haziran'da futbol liglerinin kaldığı yerden devam etmesi kararıyla ilgili olarak, "İnşallah bir sıkıntı yaşanmaz. Şunu söyleyeyim bu ortamda futbol oynanmaz" dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbolcu ve personele korona virüs testi yapıldı. Kulüp tesislerinde toplanan teknik heyet ve futbolculara yönelik testler görevlendirilen sağlık ekiplerince alındı. Yapılan testlerin ardından BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, açıklamalarda bulundu. Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına istinaden lig takviminin paylaşılmasının ardından kendilerinin de Erzurum'da bulunan futbolculara ve çalışanlara yönelik test yapıldığını belirterek, "Başta yabancı futbolcular olmak üzere Erzurum'da bulunuyorlar. Bunların dışında olan futbolcularımız, teknik heyetimiz, kulüpte bulunan bazı görevlilerimiz, fizyoterapistimiz, masörümüz, diyetisyen arkadaşlar, kulübe gelerek testlerini yaptırıyorlar. Yarın itibariyle testlerin sonuçlarını alacağız. Federasyonun açıklamış olduğu bir takvim belirlendi, bu takvime uymak zorundayız" diye konuştu.


"Antrenmanlarda sosyal mesafeye uyacağız"


Mevcut şartlarda salgınların ve risklerin devam ettiğini kaydeden Dal, "Bazı kulüplerde yapılan testlerin pozitif çıkmaları, bu ortamda bizler futbolun sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Ama alınan bir karar var ve bu karara uyacağız. Takımımız geldi testlerini yaptırıyorlar. Bizler verilen her kararın takipçisiyiz. İnsan sağlığını ön planda tutarak bu süreci takip edeceğiz. Antrenmanlarda sosyal mesafeye uyacağız. İlk maçımız olan Eskişehirspor maçına hazır hale geleceğiz. Futbol evrensel bir oyun. Bakıyorsunuz Avrupa Şampiyonası ertelendi, olimpiyatlar ertelendi ki bu organizasyonlar gerçekten büyük organizasyonlar. Futbol gibi bir sektörün içerisinde yer alan yöneticiler olarak birinci önceliğimiz gerek kendi sağlığımız ve gerek ailemizin sağlığı ve gerekse futbolcu arkadaşlarımızın sağlığı söz konusu. Ben sağlığımı korurken karşı taraftaki rakip veya görevli çok farklı görevlerde bulunuyorlar. Bir maç düşünün bir kafile olarak her kafilede 50 kişi düşünün bunların toplamı en azami 100 kişiyi bulur. Bunların belli saatte bir arada bulunacaklar. Bunlara birçok kişiyi de ekleyebilirsiniz. Saha içerisinde ikili mücadelenin çok olduğu bir organizasyon" diye konuştu.


"Bu ortamda futbol oynanmaz"


Bu dönemde futbolun çok sağlıklı bir ortamda oynanamayacağını anlatan Ahmet Dal, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Sonuç olarak bizler Federasyonun vermiş olduğu karara uyacağız. İnşallah her hangi bir sıkıntı yaşanmaz. Onlar haklı çakarlar. Ama şunu söyleyeyim bu ortamda bu futbol oynanmaz. Futbol oynamak çok zordur." - ERZURUM

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:00 Kaynak: İHA

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