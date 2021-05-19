- BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: "1 puanla ligden düşmek çok acı verici"

" Başakşehir'den 1 puan alsak ligde kalırdık"

"Küme düşmenin sorumlusu başkan ve yönetim olamaz"

"Güncel borcumuz 55 milyon 674 bin lira"

ERZURUM - BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün küme düşen Erzurumspor'un güncel borcunun 55 milyon 674 bin lira olduğunu açıkladı. Düzgün, ayrıca 1 puanla küme düşmenin üzücü olduğunu ifade ederek, bunun tüm sorumluluğunun başkan ve yönetime bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de topladığı 40 puanla ligi 18. sırada tamamlayan BB Erzurumspor 1 yıl önce yükseldiği Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düştü. Taraftar tarafından yoğun şekilde eleştirilen Başkan Ömer Düzgün ve yönetim kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

"Şansızlık yaşadık, 1 puanla ligden düşmek çok acı verici"

Toplantıda açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, 1 puanla ligden düşmenin çok acı bir durum olduğunu ifade ederek, "Taraftarımızın karşısına Süper Lig'de kalmış bir yönetim olarak çıkmak isterdik ama küme düşmüş bir yönetim olarak çıktık. Burada işin acı olan tarafı 1 puanla küme düşmemiz oldu. Futbolda maalesef bunlar var nasibin yoksa eğer çok sebep sıralanabilir bahane olarak. Özetle durumumuza nasipsizlik ve şansızlık diyorum. Futbol şansının yanımızda olmayışı, yıl boyunca takım içerisinde yaşanan olumsuzluklar ve her yıl olduğu gibi adaletsiz hakem yönetimleri bir şekilde bizi küme düşürdü. Bizimle beraber aynı sıralamada olan takımlar 1'er 2'şer puanla kümede kaldılar" dedi.

"Başakşehir'den 1 puan alsak ligde kalırdık"

Başkan Düzgün düşme aşamasında en kritik maçın Başakşehir'e 2-1 kaybedilen maç olduğunu vurgulayarak, "En kritik puan almamız gereken maç Başahşehir maçıydı. Hiç beklemediğimiz şekilde ilk 45 dakikayı bitirdik. Hayal etsen öyle bir sonuç göremezdin ama maalesef sonucunda o maçtan 2-1 mağlup ayrıldık. Belki o maçtan 1 puan alabilseydik ligde kalan biz olacaktık. O maçın kendi özelinde yönetim olarak değerlendirdik. Çok iyi niyetli şeylerin olmadığı kararına vardık" şeklinde konuştu.

"Küme düşmenin sorumlusu başkan ve yönetim olamaz"

Küme düşmelerinde kendisinin ve yönetimin suçlu olmadığını kaydeden Başkan Düzgün, "Başarı veya başarısızlık başkana veya yönetime bağlanırsa takımın önünü kesmiş olursun. Erzurumspor yönetimiyle, gerçek taraftarıyla, şehrin bürokratları ve politikacılarıyla, iş adamlarıyla gerek Erzurum'da gerek başka ülkelerde yaşayan Erzurumlu hemşerilerimiz ile bir bütündür. Başarı ve başarısızlık ekip işidir bunu sadece başkana ve yönetime bağlamak acımasız bir yaklaşımdır" açıklamalarında bulundu.

"Güncel borcumuz 55 milyon 674 bin lira"

Erzurumspor'un güncel borcunun 55 milyon 674 bin lira olduğunu açıklayan Başkan Ömer Düzgün, "Süper Lig'e çıktığımızda borcumuz 43 milyon liraydı. Yani 5 milyon 400 bin Euro ediyor. Hüseyin Üneş 15 Aralıkta görevinden ayrıldı. O dönemde Erzurumspor'un borcu 52 milyon 550 bin liraydı yani 5 milyon 500 bin Euro eder. Bugün ise güncel borcumuz 55 milyon 674 bin lira yani 5 milyon 567 bin Euro ediyor. Yani Süper Lig'e çıkan bir takım 1 yıl sonra düşmüş borcu yine aynı. Süper Lig'de oynayan takımlar arasında bu olağanüstü bir başarıdır. Gider özetimize bakarsak 99 milyon lira ve gelirimizde 99 milyon lira durumunda. Bu tabloyu hiçbir başkan sunmamıştır" dedi.