Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Hüseyin Üneş'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.