BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi açıklaması - Son Dakika
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BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi açıklaması
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrasında BB Erzurumspor Kulubünün Başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrasında BB Erzurumspor Kulubünün Başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.
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14.05.2020 07:08:21. #1.13#
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