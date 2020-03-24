BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı

6 saat önce

- BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

- BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı

ERZURUM - BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüse karşı önlem almak amacıyla TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş herkesi evde kalmaya davet etti.

Paylaşımında kendinin de mümkün oldukça evde kaldığını ifade eden Üneş, "Gerek dünyanın gerekse ülkemizin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu günlerde ben de mümkün mertebe evimde vakit geçiriyorum. Evde hayat çok güzel, evde kal Türkiye. Cennet vatan ülkemiz için evde kalalım diyorum. İnşallah hep beraber devletimizin söylediklerini yerine getireceğiz. Bu zor günleri geride bırakacağız, güzel günler yakındır. Ne zaman böyle zor günlerden ülkemiz geçtiyse hep daha güçlü çıktı. İnşallah bu günler geride kalacak, daha güzel ve sağlıklı günler bizleri bekliyor" dedi.

BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:15:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]