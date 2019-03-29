Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor Belek Kampını Tamamladı

Bb Erzurumspor Belek Kampını Tamamladı

58 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.

Bb Erzurumspor Belek Kampını Tamamladı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.

B.B. Erzurumspor, iki gün iznin ardından 7 Nisan 2019 Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 1 Nisan 2019 günü Antalya Belek'te toplanarak sürdürecek.

Takımda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz antrenmanlara katılmadı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:35 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Spor
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