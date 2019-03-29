Bb Erzurumspor Belek Kampını Tamamladı
58 dakika önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.
B.B. Erzurumspor, iki gün iznin ardından 7 Nisan 2019 Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 1 Nisan 2019 günü Antalya Belek'te toplanarak sürdürecek.
Takımda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz antrenmanlara katılmadı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:35 Kaynak: İHA
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