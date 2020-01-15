BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından Açıklaması - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından Açıklaması

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından Açıklaması, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu maçın telafisinin olduğunu belirterek "Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir. Oyun ilk yarıda dengeliydi. Bizim biraz daha pozisyona girdiğimiz bir ilk yarı oynandı. İkinci yarı Erzurumspor bizden daha fazla istekliydi. 6-7 kenar ortasına bizim gibi bir takım izin vermemeliydi. 90'da gol atıp daha sonradan penaltıdan gol yememek lazım. Maçın telafisi var mı? Var" dedi.


BB Erzurumspor cephesi


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maçın genelinde iyi olan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, "Güzel bir futbol şöleni vardı bugün. Amacımız gideceğimiz yere kadar gitmek. Bugün takımımız bunların hepsini gösterdi. Oynadığımı futbol zaman zaman güzel oyun ve mücadele oldu. Taraftarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bu soğukta buraya gelmek kolay iş değil. Maçta iyi işler yapıp, iyi futbol oynadık. Güzel goller attık ama yediğimiz goller biraz basitti. Oyunun tamamına bakınca dahi iyi olan taraf bizdik. Oyuncularım bugün gösterdi ki, süre almasalar da bugün çıkan takımı ligde koysan yine Süper Lig'e çıkar. İlk 11 seçerken zorluk çekiyorum. Süreyi az alan futbolcularım bugün kendilerini kanıtladılar. Beşiktaş takımı oyunu hiç çirkinleştirmeden centilmence oynadılar. Kupa iki ayaklı tabi ilk ayağında az da olsa bir avantaj sağladık. Eğer bu turu geçersek farklı hedefler koyarız. Ama asıl hedefimizi Süper Lig'e çıkmak. Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet bizi rehavete sokmaması lazım" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
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