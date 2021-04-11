BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu - Son Dakika

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu

11.04.2021 20:12
BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu, System.String[]

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşıyor. 2-2 biten karşılaşmanın ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu. Önce Erzurumspor kalecisi Szumski, Oğuzhan'ın şutunda topu elinden kaçırdı ve gol yedi. Daha sonra ise Beşiktaş'ın kalecisi Ersin, Emrah Başsan'ın şutunda topu elinden kaçırarak topu ağlarında gördü. İki kalecinin böylesi büyük hatalar yapması izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Maçın ilk yarısına iki takımın kalecileri ön plana çıktı.

TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

Mücadelenin 26. dakikasında Rachid Ghezzal'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un yaptığı vuruş, kaleci Szumski'nin hatası sonucu ağlarla buluştu. 29 yaşındaki file bekçisi Szumski, kaleye doğru gelen topu elinden kaçırdı.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

ERSİN'DEN BÜYÜK HATA

Erzurumspor'un 2. golünde Emrah Başsan'ın sert şutunda siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, topu kontrol etmek isterken büyük bir hata yaptı. Bu hata sonrası gol geldi ve skor 2-2 oldu.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu

Erzurumspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu - Son Dakika Spor


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