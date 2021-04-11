BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu

Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Maçın ilk yarısına iki takımın kalecileri ön plana çıktı.
Mücadelenin 26. dakikasında Rachid Ghezzal'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un yaptığı vuruş, kaleci Szumski'nin hatası sonucu ağlarla buluştu. 29 yaşındaki file bekçisi Szumski, kaleye doğru gelen topu elinden kaçırdı.
Erzurumspor'un 2. golünde Emrah Başsan'ın sert şutunda siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, topu kontrol etmek isterken büyük bir hata yaptı. Bu hata sonrası gol geldi ve skor 2-2 oldu.
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