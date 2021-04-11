BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu

Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Maçın ilk yarısına iki takımın kalecileri ön plana çıktı.

TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

Mücadelenin 26. dakikasında Rachid Ghezzal'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un yaptığı vuruş, kaleci Szumski'nin hatası sonucu ağlarla buluştu. 29 yaşındaki file bekçisi Szumski, kaleye doğru gelen topu elinden kaçırdı.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

ERSİN'DEN BÜYÜK HATA

Erzurumspor'un 2. golünde Emrah Başsan'ın sert şutunda siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, topu kontrol etmek isterken büyük bir hata yaptı. Bu hata sonrası gol geldi ve skor 2-2 oldu.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.