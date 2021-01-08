BB Erzurumspor Brahim Darri ile anlaşma sağladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile anlaşmaya vardı.
BB Erzurumspor transfer çalışmalarına Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Brahım Darrı'yi renklerine bağlayarak başladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun Erzurum'a gelmesi bekleniyor. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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