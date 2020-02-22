BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından Açıklaması

TFF 1. Lig'in 23. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada BB Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Öncelikle kazada yaralanan Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adanaspor maçından sonra bu maça hazırlanmak kolay değildi. Geçen hafta futbolun skor odaklı olduğunu gördük. Ama bir hafta içerisinde toparlanmayı bildik. Top oyun içerisinde sürekli bizdeydi. Bugün özellikle ilk yarıda güzel işler çıkardık. İstediğimiz gibi top bizde kaldı. Bugün sahada hep Erzurumspor vardı. 1-0'dan sonra hemen gol yememiz biraz dengemizi bozdu. Biraz risk alıp oyuncu değişiklikleri yaptık. Ben hak edenin kazandığını düşünüyorum. 3 puandan daha fazlasını kazandık. Hedefe giden yolda en önemli aday biziz. Oyuncularım maç içerisinde öyle mücadele etti ki duygulandığım anlar oldu. Çünkü oyuncularım mücadele ettiler, savaştılar, kazanmak için her şeyi yaptılar. İnşallah bu durumu devam ettiririz. Yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımız artık hep bu mücadeleyi görmek isteyecekler" dedi.



Bursaspor cephesi



Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise ligin uzun bir maraton olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacaklarını belirterek, "Bizim için zor geçen bir müsabakaydı. Geçen haftadaki galibiyetin ardından ilk ayrı verdiğimiz mücadelede çok iyi değildi. İlk yarı rakip bizden daha etkiliydi. İkinci yarı gole kadar rakibin üstünlüğü vardı. Ardından golü bulduk. Daha sonra girdiğimiz pozisyonlar vardı atamadık. Biz atamadık rakip attı. Rakibimizin ilk yarı daha iştahlıydı. Küçük detaylar var. Çok fazla kart görüyoruz. Bu hafta geçen hafta gördüğümüz kartlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. İkinci yarıdaki mücadelemizi gelecek haftalara yansıtmalıyız. Lig uzun maraton bu maraton sonunda hedefimize ulaşacağız. Altay maçı var önümüzde. İnşallah o maçla birlikte iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM