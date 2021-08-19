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BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti - Son Dakika

BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti

19.08.2021 21:25
BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti, System.String[]

BB Erzurumspor-Bursaspor maçı 20.30'dan 19.15'e alındı.

BB Erzurumspor- Bursaspor maçı 20.30'dan 19.15'e alındı.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile Bursaspor arasında oynanacak maç saatinde değişikliğe gidildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ligin 2. haftasında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19.15 olarak değiştirilmiştir." - BURSA

Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti - Son Dakika Spor


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