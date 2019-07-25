Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç'ı transfer etti
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BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç'ı transfer etti

30 dakika önce

BB Erzurumspor son olarak Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç'ı transfer etti, System.String[]
BB Erzurumspor son olarak Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor orta saha bölgesini 31 yaşındaki Cenk Ahmet Alkılıç ile güçlendirdi. Mavi - Beyazlı ekibin geçen hafta anlaşmaya vardığı defans bölgesinin sağında da oynayabilen Alkılıç, bugün Erzurum ekibinin Düzce kampına katıldı.

Alkılıç, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını 18 kez giyerken takımı adına 3'de gol pası verdi. - ERZURUM
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Cenk Ahmet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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