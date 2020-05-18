BB Erzurumspor'da 5 gün önce virüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Kulübü, 13 Mayıs'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan 11 kişinin tamamının, 5 günlük tedavi sonrası hastalıktan kurtulduğunu, son yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. karantina süreçlerinin devam edileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Mayıs'taki COVID-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün ikinci testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. ?Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. 13 Mayıs'ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. İlerleyen süreçte konuyla ilgili yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."