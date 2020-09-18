BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi - Son Dakika

BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi.

BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi. Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, yeni transferlerin takıma çok ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi.

BB Erzurumspor'un yeni transferleri için imza töreni, kulüp tesislerinde düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, mavi beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, yöneticiler ve futbolcular pandemi tedbirleriyle bir araya geldi. Antrenman sahası ortasına kurulan platformda 9 yeni futbolcuya tek tek imza attıran kulüp başkanı Hüseyin Üneş, "Geçtiğimiz sezon takıma çok ciddi katkılar sağlayan ve sözleşmesi biten 5 futbolcuyla sözleşme uzattık. Transfer döneminde 9 yeni futbolcuyu da takıma kazandırdık. Kale dahil olmak üzere birçok bölgeye yeni transfer yaparak takımı güçlendirdik. Yeni sezonda takıma çok ciddi katkı sağlayacaklar" dedi.

Geçtiğimiz sezonu başarılarla geride bıraktıklarını anlatan başkan Üneş, "Onursal başkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda geçtiğimiz sezonu istediğimiz gibi camiamızı yakışır şekilde şampiyonlukla tamamladık. Süper Lig'e 9 yeni transferle 'bismillah' dedik. Geçen hafta Ankaragücü maçıyla galibiyetle başladık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Özellikle şampiyonlukta katkısı olan başta hem şehrimizin büyükşenir belediye başkanı ve onursal başkanımıza büyük Erzurumspor ailesi adına teşekkür ediyorum. Büyük Erzurumspor taraftarının destekleri, duasıyla yeni sezonu da en iyi şekilde hak etiğimiz yerde bitirebilmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu."7 YILDA KÜÇÜMSENMEYECEK BAŞARI ELDE ETTİK"Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında şunları söyledi:  "İlk maçımızı yaptık, arzu ettiğimiz puanları aldık. Emeği geçen kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Yeni transflerleri Erzurum kamuoyuna tanıtmak üzere toplandık. Son 7 yılda küçümsenmeyecek başarı elde ettik. 4 kupa, 1 play-off oynama, bir de malum Süper Lig'de top oynama fırsatı bulduk. Çok daha güçlü bir şekilde futbol camiasında, Erzurum kamuoyunda inşallah taraftarımızın yüzünü güldürmeye gayret edeceğiz."

Açıklamalar ve futbolcuların mukavele imzasından sonra Hüseyin Üneş, geçen sezon kazandıkları kupanın minyatürünü Mehmet Sekmen'e hediye etti.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Sekmen, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire, koronavirüse yakalandı Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor         
23:52
Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti         
23:23
Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu         
22:47
Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor         
21:51
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
"Ölümümden Müge Anlı sorumludur" mektubu bırakan kadının eşi, kameralar önünde beddua etti         
10:23
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 23:58:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei