Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor'da Eduok ile yollar ayrıldı
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BB Erzurumspor'da Eduok ile yollar ayrıldı

1 saat önce

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Samuel Emem Eduok ile yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor'da Eduok ile yollar ayrıldı, System.String[]
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Samuel Emem Eduok ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'den Süper Toto 1. Lig'e düşen BB Erzurumspor'da ayrılıklar devam ediyor. Mavi- beyazlı takımın Nijeryalı golcüsü Samuel Eduok, takımın küme düşmesiyle birlikte Erzurum ekibinden ayrılma kararı aldı. BB Erzurumspor yönetimiyle masaya oturan Eduok, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

BB Erzurumspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan golcü oyuncu Erzurum ekibiyle 15 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Eduok 1'de gol pası verdi. Tecrübeli oyuncuyla süper ligin yeni takımı Denizlispor'un ilgilendiği öğrenildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Spor
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