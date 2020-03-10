BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi - Son Dakika

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

46 dakika önce

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi, System.String[]

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

Teknik Direktör Sözeri, BB Erzurumspor'un başında çıktığı 30 müsabakada 17 galibiyet, 6 beraberlik alırken 7 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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