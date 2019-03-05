Son Dakika Haberleri: Bb. Erzurumspor'da Hamza Hamzoğlu Dönemi

Bb. Erzurumspor'da Hamza Hamzoğlu Dönemi

1 saat önce

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.

Bb. Erzurumspor'da Hamza Hamzoğlu Dönemi, System.String[]
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Mavi-Beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.

Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştırmıştı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

Ankaragücü Taraftar Grubu Gecekondu, Beşiktaş ile Küskünlüklerini Bitirdiğini Açıkladı Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 01:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bb. Erzurumspor'da Hamza Hamzoğlu Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]