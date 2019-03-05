Bb. Erzurumspor'da Hamza Hamzoğlu Dönemi
1 saat önce
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.
BB Erzurumspor
, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu
'yla anlaştı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek
'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Mavi-Beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.
Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor
'u çalıştırmıştı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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