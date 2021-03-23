BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi - Son Dakika

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi

23.03.2021 17:02
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi, System.String[]

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi.

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Büyükşehir Belediyespor'da yönetim teknik direktör Mesut Bakkal'la anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda teknik direktör İsmail Kartal'la anlaşmaya vardı. Süper Lig'de kalan 10 haftada düşmeme mücadelesi verecek olan Erzurumspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, takımın Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

KARTAL 4'ÜNCÜ HOCA OLDU

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna teknik direktör Mehmet Özdilek'le başlayan Erzurumspor'da işler istenildiği gibi gitmedi. 10'uncu haftada Antalyaspor'la 2-2 beraberliğin ardından mavi-beyazlılar Özdilek'le yollarını ayırdı. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Özdilek'in yerine geçtiğimiz sezon Trabzon'da görev yapan Hüseyin Cimşir getirildi. Ligin 11'inci haftasında göreve başlayan Cimşir, İttifak Holding Konyaspor (2-0), Gençlerbirliği (1-0), Beşiktaş (4-0) ve erteleme maçında Atakaş Hatayspor'a karşı (1-0) mağlup oldu. Başkan Ömer Düzgün ve yönetim kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor'u 5-1 yenen Cimşir'in görevine son verdi. Mavi-beyazlılar, Cimşir'den boşalan teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getirdi. Lig'in 15'inci haftasında göreve başlayan Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasını çıkan BB Erzurumspor, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan mavi-beyazlılar, Antalya deplasmanından alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Mesut Bakkal'la da yollarını ayırdığını açıkladı.


BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, İsmail Kartal, Mesut Bakkal, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi         
18:16
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü         
17:42
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor         
16:10
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat         
11:54
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 18:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei