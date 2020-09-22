BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

BB Erzurumspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 2 saat sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmalarıyla hazırlıklarına tempo kazandırdı. Daha sonra ise 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular çift kale maç oynadıktan sonra antrenmana son verdi.

Kayserispor ile BB Erzurumspor, 26 Eylül Cumartesi saat 13.30'da Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

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