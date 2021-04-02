BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Kazım Karabekir Stadyumunda taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar, pazar günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Konyaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.
Mavi-beyazlılar yarın ter idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.
-İHA-
Kaynak: İHA
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