BB Erzurumspor'da kupa mesaisi
14.12.2020 15:40
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda BB Erzurumspor çarşamba günü Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda BB Erzurumspor çarşamba günü Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü sahasında konuk edeceği Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenman ile başladı. Kulüp tesislerinden teknik ve taktik ağırlık çalışma yapan mavi-beyazlılar kupada bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
BB Erzurumspor yarın yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
(İHA)
Son Dakika Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı