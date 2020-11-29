BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı - Son Dakika

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

29.11.2020 22:47

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Bugün sahasında Antalyaspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayrılma kararı alındı.

SADECE 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Özdilek yönetimindeki BB Erzurumspor, bu sezon ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. BB Erzurumspor'un 5. haftada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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