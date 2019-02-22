Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Bb Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

38 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:47 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Erzurumspor Kulübü, Spor
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