BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı

6 saat önce

BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı, System.String[]

BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği 30 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu kendisini mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Şişmanoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:56 Kaynak: İHA
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