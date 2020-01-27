BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı - Son Dakika

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı

6 saat önce

BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı, System.String[]

BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği 30 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu kendisini mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Ömer Şişmanoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
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