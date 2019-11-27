Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Erzurumspor Tesisleri'nde 13. haftada Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Erzurumspor Tesisleri'nde 13. haftada Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mavi-Beyazlılar, Teknik direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu katılmadı.


Osmanlıspor maçının Eskişehirspor maçı gibi çok önemli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Takımdaki moral, motivemiz çok güzel. Cumartesi günü taraftarlarımızın coşkulu tezahüratı karşısında oyuncularımızın güzel futbol oyunu ile üç puanı alarak zirve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." Dedi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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