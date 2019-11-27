Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Mavi-Beyazlılar, Teknik direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Mavi-Beyazlılar, Teknik direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu katılmadı.

Osmanlıspor maçının Eskişehirspor maçı gibi çok önemli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Takımdaki moral, motivemiz çok güzel. Cumartesi günü taraftarlarımızın coşkulu tezahüratı karşısında oyuncularımızın güzel futbol oyunu ile üç puanı alarak zirve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." Dedi.

Osmanlıspor, Oltan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:53 
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