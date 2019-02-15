Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor'da Sivasspor Maçı Öncesi Hazırlıkları

Bb Erzurumspor'da Sivasspor Maçı Öncesi Hazırlıkları

1 saat önce

1- BB Erzurumspor antrenmanından görüntü 2- Detaylar Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

1- BB Erzurumspor antrenmanından görüntü
2- Detaylar Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:30 Kaynak: AA

Spor
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