Bb Erzurumspor'da Sivasspor Maçı Öncesi Hazırlıkları
1 saat önce
1- BB Erzurumspor antrenmanından görüntü 2- Detaylar Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
1- BB Erzurumspor
antrenmanından görüntü
2- Detaylar Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor
maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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