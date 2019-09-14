BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti
22 dakika önce
TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.
TFF. 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Teknik Direktör Muzaffer Bilazer görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Muzaffer Bilazer BB Erzurumspor'un başında bu sezon çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. - ERZURUM
Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakarız Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti