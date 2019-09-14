BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti
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TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.
TFF. 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Teknik Direktör Muzaffer Bilazer görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Muzaffer Bilazer BB Erzurumspor'un başında bu sezon çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
(Sefa Tetik/İHA)
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