Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti
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BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti

1 saat önce

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti, System.String[]

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.

TFF. 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Teknik Direktör Muzaffer Bilazer görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Muzaffer Bilazer BB Erzurumspor'un başında bu sezon çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

(Sefa Tetik/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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