BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer istifa etti

Muzaffer Bilazer BB Erzurumspor'un başında bu sezon çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

TFF. 1. Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Teknik Direktör Muzaffer Bilazer görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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