BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi
29.03.2021 21:08
BB Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.
BB Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı. Vural, mavi-beyazlıların, bu sezon ki 5. teknik direktörü oldu.
BB Erzurumspor'a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti.
Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşıldı.
(Sefa Tetik/İHA)
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