BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki - Son Dakika

BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki

08.04.2021 22:35
BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki, System.String[]

BB Erzurumspor, 1-1 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçının hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi.

BB Erzurum spor, 1-1 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçının hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi. Kulüpten yayımlanan mesajda "Tek isteğimiz, eşitlik" vurgusu yapıldı.

Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdiği bir yazı yayımladı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yine aynı senaryo! Türk sporunun en güzel renklerinden Mavi Beyazlı Erzurumspor'umuzun her hafta farklı bir hakem skandalıyla karşı karşıya kalması sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir. 2 sezon önce Süper Lig'de mücadele ederken tüm spor kamuoyunun kabul ettiği; yapılan fahiş "Hakem ve Var" hataları nedeniyle Süper Lig'den düşürülen Erzurumspor'umuz, 2020-2021 sezonunda da aynı senaryoyla karşı karşıyadır.

Tek isteğimiz: Eşitlik ve adalet

Haftalardır süregelen bu hatalara en son karşılaştığımız Gençlerbirliği maçında da devam edilmiştir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu sezon sonuna kadar ısrarla her şeye rağmen güvenerek ve inanarak beklediğimiz " EŞİTLİK VE ADALET" duygusunu bir çok maçta göremediğimizi belirtmek isteriz.. Geçen hafta Konyaspor maçında rakibe ikinci sarı kartı veremeyen, net elle oynamaya penaltı veremeyen hakem Sarper Barış Saka'dan sonra bu hafta da sıkıntımız Suat Aslanboğa ile devam etti.

Ne yaptı Erzurum sana Suat Aslanboğa ?..

Daha önceki maçlarımızda gerek hakem olarak gerek VAR hakemi olarak nedenini bilmediğimiz bir şekilde bize karşı olumsuz bir tavır takınan ve düdüğünü hep bizim aleyhimize çalan Suat Aslanboğa bizi yine şaşırtmadı. Son Gençlerbirliği maçımızın da orta hakemi olan Suat Aslanboğa ve VAR hakemi Burak Şeker'in "Verdikleri ve vermedikleri kararlar" karşısındaki şaşkınlığımızı hala üzerimizden atamadık.

Kural ihlali mi kural ihmali mi?

Kural ihlali gerekçesiyle penaltı pozisyonundan sonra golümüzü iptal eden ve kullandığımız ikinci penaltı sonrası aynı kural ihlalini (yan hakemin uyarmasına rağmen) hiçe sayan bu zihniyet aynı maçın son dakikasında futbolcumuz Leo Schwechlen'e yapılan penaltı pozisyonunu da es geçmiştir, VAR odasındaki hakemler de bu vurdumduymazlığa ortak olmuşlardır.

Farkındayız, anlamaya çalışıyoruz!

Pandemi başta olmak üzere birçok olumsuzluğun yaşandığı, sıkışık maç takvimi, hakemlerin VAR ve AVAR uygulamalarında görev yapması gibi faktörlerin Merkez Hakem Kurulu'nun işlerini zorlaştırdığının farkındayız.

İhtiyaç duyduğumuz şey: cesaret

Bugüne kadar birbirinden zor maçlarda cesur bir yönetim sergileyen, adaletli duruşlarından taviz vermeyen, sayıları az da olsa Türk hakemliğini en güzel şekilde temsil eden hakemlerimizin sayısının artmasını istiyor, tereddütle, endişeyle soğukkanlılığını yitirerek dış dünyadan etkilenen hakemlerin sayısının azalmasını istiyoruz. Buna rağmen sahada gördüğünü çalan hakemlerin olduğu, maça göre, takıma göre değil, kurallara göre maçların yönetildiği, hakemlerin değil müsabakaların konuşulacağı bir lig temenni ediyoruz.

İnanmaya devam edeceğiz.

Biz Erzurumspor olarak sadece bu sezon değil, oynadığımız tüm müsabakalarda her sezon, son maçın son düdüğü çalana dek, ısrarla, her şeye rağmen, bu kurula ve hakemlerine yeniden güvenerek ve adalet mekanizmasına inanarak maçlarımıza çıkacağız.

Takipteyiz!

Şehir olarak bu ülke için bugüne kadar önemli misyonlar üstlenen Erzurum'un ve 4 milyon Erzurumlunun gözbebeği olan, beş yılda dört kupa alarak tarihi bir başarıya imza atarak bu noktaya gelen, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış "Erzurumspor'umuza yapılan bu hataların son bulmasını talep ediyoruz. Ligin sonuna kadar kalan 8 maçımızda "alınacak ve verilecek kararları" Erzurumspor camiamızla birlikte hiç olmadığı kadar titiz bir şekilde takip edeceğimizi belirtmek isteriz.. Spor kamuoyuna saygılarımızla..

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü."

(Sefa Tetik/İHA)

BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki
BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki

Erzurumspor Kulübü, Suat Arslanboğa, Gençlerbirliği, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavları ve öğrencilerin bursluluk sınavları ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavları ve öğrencilerin bursluluk sınavları ileri bir tarihe ertelendi Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi Son Dakika: Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Türk SİHA'ları Alman ordusunu harekete geçirdi Türk SİHA'ları Alman ordusunu harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı         
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri         
22:26
Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik Fazıl Say maç sonu isyan etti: Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik         
21:47
Okullar tamamen kapanacak mı? Bakan Selçuk, topu Kabine toplantısına attı Okullar tamamen kapanacak mı? Bakan Selçuk, topu Kabine toplantısına attı         
21:26
Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı         
19:50
Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok         
18:28
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu         
17:14
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 22:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor'dan hakem Suat Arslanboğa'ya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei