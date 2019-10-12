Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor'dan Vakıf Okullarına ziyaret
Son Dakika Spor BB Erzurumspor'dan Vakıf Okullarına ziyaret

BB Erzurumspor'dan Vakıf Okullarına ziyaret

13 dakika önce

BB Erzurumsporlu futbolcular ve teknik heyet Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarında ki öğrencileri ziyaret etti.

BB Erzurumspor'dan Vakıf Okullarına ziyaret, System.String[]

BB Erzurumsporlu futbolcular ve teknik heyet Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarında ki öğrencileri ziyaret etti.


BB Erzurumspor'u coşkuyla karşılayan öğrenciler futbolcularla fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı. Futbolcular yanlarında forma getiren minikleri kırmayarak formaları da imzaladı.


Erzurumspor ve Atatürk Üniversitesi logolu pasta kesiminden sonra Vakıf Okulları kampüs Müdürü Erdal Karagülle Teknik Direktör Erkan Sözeri'ye günün anısına plaket takdim etti.


Mavi - Beyazlı ekip adına ise futbolcular İbrahim Akdağ ve Merthan Açıl da Vakıf Okulları kampüs Müdürü Erdal Karagülle ve İlköğretim bölümü müdürü Evren Kadanalı'ya forma hediye etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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