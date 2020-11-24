Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki - Son Dakika

Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki

24.11.2020 13:47

Gelen son dakika haberlerine göre - BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki BB Erzurumspor: "Güreş Federasyonu İbrahim Akdağ'ın pozisyonunu nasıl değerlendirir?" BB Erzurumspor sosyal medyadan paylaştığı ilginç video ile VAR uygulaması ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

- BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki

BB Erzurumspor: "Güreş Federasyonu İbrahim Akdağ'ın pozisyonunu nasıl değerlendirir?"

ERZURUM - BB Erzurumspor sosyal medyadan paylaştığı ilginç video ile VAR uygulaması ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

BB Erzurumspor'un Galatasaray ile oynadığı müsabaka kaptan İbrahim Akdağ'a yapılan faul görüntülerini ve pozisyonun ardından Galatasaray'ın kaydettiği golü ve Mina'nın Trabzonspor'a attığı golün faul olarak değerlendirilerek iptal edilmesini Diyanet İşleri Başkanlığı'na 'Günah değil mi?' diye sorarak tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda İbrahim Akdağ'a yapılan faul görüntülerini ise Güreş Federasyonuna sorarak TFF ve VAR uygulamasına gönderme yaptı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve sosyal medyanın konuşturulduğu görüntüler binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Görüntüler sanal ortamda en çok izlenen görüntü oldu.

Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki
Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki
Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki
Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki

Erzurumspor Kulübü, İbrahim Akdağ, Galatasaray, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki - Son Dakika Spor


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