Bb Erzurumspor Evinde Sivas'ı Devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Obertan'ın kullandığı köşe vuruşunda Lokman ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesi yaptıktan sonra penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0 4. dakikada Emre'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 12. dakikada sağ kanattan Douglas'ın ortasında kaleciden seken topu Rybalka kafayla filelere gönderdi. 1-1 24. dakikada Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortada gelişen karambolde Eduok'un şutu savunmadan döndü. 30. dakikada Leo'nun ortasında Opseth'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Eduok, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1 43. dakikada Ereme'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Ndinga'nın şutu üstten çıktı. 46. dakikada Eduok'un sağ kanattan ortasına Opseth gelişine sert vurdu kaleci kurtardı. 56. dakikada sağ kanattan Kone'nin ortasında sol çaprazda topla buluşan Hakan, düzgün bir plase ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2 59. dakikada sağ tarafta Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Hakan yakın mesafeden topu auta gönderdi. 60. dakikada hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan Obertan'ın kaleciden dönen topunu Eduok kafayla ağlarla buluşturdu. 3-2 70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 72. dakikada İbrahim kazandığı topta ceza sahası içerisindeki Obertan'ı gördü. Obertan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2 89. dakikada ceza sahası içerisinde Kone'nin şutunu kaleci Sehic topu kornere çeldi.



KÜNYE



Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Kemal Yılmaz xxx, Yusuf Bozdoğan xxx BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xx, Egemen xxx, Leo xx, Kanstrup x (Serkan xx dk. 21), İbrahim xxx, Scuk xxx, Emrah xxx, Obertan xxx, Eduok xxx (Sunu dk. 77 x), Opseth xx (Rashad dk.63 xx) Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Taylan, Munsy, Samed Ali, Tshabalala, Kone Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Douglas xx (Fatih dk. 77 x), Bjarsmyr xx, Braz xx, Rybalka xxx (Özer dk. 60 x), Diabate xx (Muhammed dk. 86 ?), Hakan xx, Emre xx, Ndinga xx, Kone xx Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Erdoğan, Papp Teknik Direktör: Hakan Keleş Goller: Scuk (dk. 4), Eduok (dk. 30 ve 60 ), Obertan (dk. 72) (BB Erzurumspor), Rybalka (dk. 12 ), Hakan (dk. 56) (DG Sivasspor) Sarı Kart: Douglas, Uğur, Braz, Ndinga, Kone (DG Sivasspor), Lokman (BB Erzurumspor)



(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak

Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 Yendi

Barcelona, Ajax'tan De Ligt'i 75 Milyon Euroya Transfer Ediyor