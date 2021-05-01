BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
01.05.2021 21:26
BB Erzurumspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor pazartesi saat 20.30'da deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu yapan futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Son olarak çift kale maç oynayan mavi beyazlı ekip antrenmana son verdi.
BB Erzurumspor yarın akşam yapacağı son antrenman sonrası havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek. - ERZURUM
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