Son Dakika Haberleri: Bb. Erzurumspor Gabriel Obertan'ı Renklerine Kattı

Bb. Erzurumspor Gabriel Obertan'ı Renklerine Kattı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile anlaştı.

Bb. Erzurumspor Gabriel Obertan'ı Renklerine Kattı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile anlaştı.

Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Obertan'ın bugün Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Levski Sofya, Bulgaristan, Erzurumspor Kulübü, Spor
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