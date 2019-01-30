Bb. Erzurumspor Gabriel Obertan'ı Renklerine Kattı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Bulgaristan
'ın Levski Sofya
takımından Gabriel Obertan ile anlaştı.
Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Obertan'ın bugün Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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