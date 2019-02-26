Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

Bb Erzurumspor Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının biletlerinin 15.00'dan sonra satışa sunulacağını duyurdu.

Bb Erzurumspor Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının biletlerinin 15.00'dan sonra satışa sunulacağını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter sayfasından Erzurum temsilcisinin Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunun 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri bugün saat 15.00'da satışa sunulacaktır."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda Galatasaray'ı konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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