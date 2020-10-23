BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

23.10.2020 13:13
BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mavi-beyazlılar, bugün Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Erzurumsporlu futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı noktalayarak, kampa girdi.

Arda Kardeşler'in yöneteceği BB Erzurumspor-Galatasaray maçı yarın 19.00'da başlayacak.

(İHA)

BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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