Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor - Galatasaray Maçında Dkf'19 Pankartı

Bb Erzurumspor - Galatasaray Maçında Dkf'19 Pankartı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu.

Bb Erzurumspor - Galatasaray Maçında Dkf'19 Pankartı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim protokol tribününde izledi.

Maçta tribünlere asılan, 08-09 Mart tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı pankartı dikkat çekti.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DKF'19) adıyla anılacak olan fuarda; çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın ve öğrencilerin bir araya gelmesi hedefleniyor. Katılım sağlayan öğrencilerin eğitimleri sonrası istihdam edilmeleri açısından önemli bir fırsat olan fuarın hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

Erzurum, Galatasaray, Erzurumspor Kulübü, Güncel
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