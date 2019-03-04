Bb Erzurumspor - Galatasaray Maçında Dkf'19 Pankartı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a konuk oldu. Kazım Karabekir
Stadyumunda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Genel Sekreter
Doç. Dr. Tuba Yetim protokol tribününde izledi.
Maçta tribünlere asılan, 08-09 Mart tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan
Fuar Merkezi'nde düzenlenecek, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı pankartı dikkat çekti.
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DKF'19) adıyla anılacak olan fuarda; çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın ve öğrencilerin bir araya gelmesi hedefleniyor. Katılım sağlayan öğrencilerin eğitimleri sonrası istihdam edilmeleri açısından önemli bir fırsat olan fuarın hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: İHA
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