BB Erzurumspor, Gaziantep maç hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular, taktik çalışması yaptı. Son olarak çift kale maçla idman sona erdi.

BB Erzurumspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Gaziantep FK müsabakası için kampa girecek. - ERZURUM