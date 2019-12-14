BB Erzurumspor - Giresunspor maçının ardından Açıklaması

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedefe giden yolda iyi bir 3 puan aldıklarını vurgulayarak, "Maçın zor olacağı belliydi. Çünkü özellikle Giresun tarafından yapılan intikam sesleri. Oyunculara da yansımış. Ben oyuncularıma soğukkanlı olacağımızı söyledim. Bu maçın final maçı olacağını söyledim onlara. Futbolun bir kez daha karmaşık olduğunu gördük. Giresunspor'u geçen yıl ligde tutan benim. Kariyerimi riske atarak tuttum. Sezon başı bizle olmayacak diyerek Giresunspor'dan ayrıldım. Ama maalesef insanlardaki intikam duygusunu engelleyemiyoruz. 5 ay önce orada imparatorduk şimdi annemize küfrediyorlar. Rakibimizi iyi biliyordum. Çabuk oyuncularla yerden oynamak istedik. Maça fena başlamadık ama üretken olamadık. İkinci yarı Obertan değişikliğiyle golü bulduk. Gerçekten ikinci yarı çok iyi oynadık. Oynadığımız oyun maça yansıdı galibiyeti hak ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz sakin kalmalıydık kalamadık. Aykut kırmızı kart gördü, bunlara dikkat etmemiz lazım. Buraya gelen takımlar mağlup olunca gergin oluyorlar. Bizim daha sakin kalmamız lazım çünkü biz hedefe giden bir takımız. Biz profesyoneliz sahada işimize bakacağız. İkinci yarı hem biz hem taraftarımız mutlu oldu. Hedefe giden yolda güzel bir 3 puan aldık. Süper Lig düzeyinde bir mücadele oldu" dedi.



Giresunspor cephesi



Giresunspor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış ise maç içerisindeki yaşananların futbolun önüne geçtiğini belirterek, "Maç için ne konuşacağımızı bilemiyorum. Yıllardır bu işin içindeyiz ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bizim takımımız ancak böyle mağlup olurdu. İlk yarı iyi oynadık ama sahada öyle bir yönetim vardı ki futbolcumuz dayak yedi ve kırmızı kart gördü. Çok üzüldüm. Önümüze bakıp çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM