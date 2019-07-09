Son Dakika Haberleri: BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu'nu renklerine bağladı
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BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu'nu renklerine bağladı

2 saat önce

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Altınordu'da forma giyen Hasan Hatipoğlu'nu kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu'nu renklerine bağladı, System.String[]
Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Altınordu'da forma giyen Hasan Hatipoğlu'nu kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Stoper mevkiinde oynayan Hasan Hatipoğlu önümüzdeki yıl mavi beyazlı formamızı terletecek. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Hasan Hatipoğlu."

Hatipoğlu, geçtiğimiz sezon Altınordu forması ile 31 maça çıkarken, takımı adına gol ve asist katkısı yapamadı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
Hasan Hatıpoglu, Altınordu, Spor
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