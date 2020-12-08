BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

08.12.2020 10:07
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

BB Erzurumspor, yarın deplasmanda oynayacağı ertelenen Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor, yarın deplasmanda oynayacağı ertelenen Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve dar alan çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçı olan Hatayspor - BB Erzurumspor mücadelesi yarın saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

BB Erzurumspor, bugün hava yoluyla Hatay'a geçerek kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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