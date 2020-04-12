BB Erzurumspor İbrahim Erkal'ı andı

BB Erzurumspor, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı 3 yıl önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı günü sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal videoyla andı.

İsmi BB Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için hazırlanan video klipte sanatçının sevilen şarkıları yer alırken, BB Erzurumspor taraftarının yaptığı 'Canısı' koreografisi de kullanıldı.

BB Erzurumspor yayımladığı videoyu takipçileriyle şu ifadelerle paylaştı:

"12 Nisan 2017'de beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 11 Mayıs 2017'de hayata veda eden çok kıymetli İbrahim Erkal'ı rahmetle ve özlemle anıyoruz. Unutma, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.

Mekanın Cennet Olsun #UnutmayacağızCanısı" - ERZURUM