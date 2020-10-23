BB Erzurumspor ile Galatasaray, 3. randevuda - Son Dakika

BB Erzurumspor ile Galatasaray, 3. randevuda

23.10.2020 10:50
BB Erzurumspor ile Galatasaray, 3. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, rakibi ile daha önce 2 kez karşılaştı.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, rakibi ile daha önce 2 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 5 haftada sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 1 maçı eksik olarak 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle aldığı 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

3. randevu

BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 2 resmi maçta karşılaştı. İki takım daha önce Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 2 golüne, Erzurum ekibi 1 gol ile karşılık verdi.

3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray Süper Lig'in ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenildi. Aslan, geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı ile birlikte bu kötü seriyi bitirip, çıkışa geçmek istiyor.

2 futbolcu sınırda

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbul'da oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Etebo cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.

Düdük Arda Kardeşler'de

BB Erzurumspor - Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Bursa Bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de bugüne kadar 56 maçta düdük çaldı. Bu müsabakaların 35'inde ev sahibi takım, 12'sinde ise deplasman takımları galip geldi. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor ile Galatasaray, 3. randevuda - Son Dakika Spor

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