Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor ile Oynanan Maçta Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma, Tedbirli...

Bb Erzurumspor ile Oynanan Maçta Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma, Tedbirli...

1 saat önce

IHAAW170450-SPO/29-01-2019- BB Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Bb Erzurumspor ile Oynanan Maçta Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma, Tedbirli..., System.String[]
IHAAW170450-SPO/29-01-2019

- BB Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 29.01.2019 17: 04: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ricardo Quaresma, Erzurumspor Kulübü, Spor
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