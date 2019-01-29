Bb Erzurumspor ile Oynanan Maçta Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma, Tedbirli...
1 saat önce
IHAAW170450-SPO/29-01-2019- BB Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
IHAAW170450-SPO/29-01-2019
- BB Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 29.01.2019 17: 04: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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